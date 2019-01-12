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SpaceX уволит 600 сотрудников

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников — всего 600 из 6 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу газета Los Angeles Times в пятницу, 11 января.

«Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее», — отметили представители компании.

Всем сокращенным будет предоставлена компенсация за два месяца работы и помощь в трудоустройстве.

SpaceX получает большую часть своих доходов от запуска коммерческих спутников и спутников национальной безопасности, а также от двух контрактов с NASA: на доставку грузов на Международную космическую станцию и на разработку корабля, который доставит космонавтов на космическую станцию.

2 октября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американская компания SpaceX под руководством Илона Маска демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию. 

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