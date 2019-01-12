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Вместо нейросети Amazon решил использовать граждан Украины

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Вместо искусственного интеллекта «умным домом» Amazon управляли специалисты с Украины, получившие круглосуточный доступ к камерам домовладений США. Об этом рассказало издание The Intercept.

По его данным, с 2016 года украинская команда программистов имела практически неограниченный доступ к папке в облачном сервисе Amazon S3, в котором содержались видео, отснятые стартапом Ring, входящим в Amazon.

Таким образом, программисты могли проводить ручную настройку некоторых приложений, которые работали некорректно, например систем распознавания.

Все файлы находились в незашифрованном виде, поскольку компания Ring не хотела увеличивать расходы.

Кроме того, сотрудники компании комментировали и шутили над нелепыми ситуациями в жизни клиентов, запечатленных камерами «умного дома».

8 января стало известно, что Amazon стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией в $797 млрд, обогнав Microsoft ($784 млрд) и Alphabet ($740 млрд).

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