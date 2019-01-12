Иванка Трамп названа кандидатом на пост главы Всемирного банка

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка, сообщила 11 января Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.

По словам источника агентства «РИА Новости», в банке названные кандидатуры назвали «жуткими». Кроме того, сотрудники сообщили о возможном назначении на пост главы мужа Иванки Трамп — Джареда Кушнера.

Президентом Всемирного банка традиционно избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет сделать своего зятя главой аппарата Белого дома.