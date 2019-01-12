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СМИ рассказали о большом числе недоедающих детей в Великобритании

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Великобритании каждый пятый ребенок живет в семье, которая не может позволить себе питаться полноценно. Об этом пишет The Independent со ссылкой на доклад комитета по аудиту в сфере охраны окружающей среды парламента Великобритании.

Согласно документу, полноценно питаться не могут 2,2 млн жителей Соединенного Королевства, что является самым высоким показателем в Европе.

Причиной тому в докладе указывается рост расходов на жизнь, стагнация доходов и урезание социальных выплат.

При этом, согласно другому недавно опубликованному докладу на тему бедности в Соединенном Королевстве, около 4 млн детей в стране с трудом могут позволить себе покупать овощи, фрукты и другую здоровую еду в соответствии с рекомендациями правительства по детскому питанию, уточняет Ино ТВ.

Парламентарии обвинили правительство в молчании и бездействии и, в свою очередь, для решения проблемы призвали учредить должность «министра голода».

Благотворительные и общественные организации обратились к правительству королевства с требованием «предпринять конкретные шаги для того, чтобы в Великобритании у каждого было достаточно денег на еду».

«Нарастающая волна бедности означает, что всё больше людей не могут удовлетворить свои потребности: столкнувшись с ростом расходов и стагнацией доходов, многие вынуждены питаться через раз и экономить на еде, чтобы выжить», — заявила Хелен Барнард из независимой организации Joseph Rowntree Foundation.

При этом в правительстве заявляют, что «доходы домохозяйств как никогда высоки, а число детей, живущих в безработных семьях, находится на рекордно низком уровне».

В начале января СМИ уличили правительство Великобритании во лжи о помощи бедным в развивающихся странах.

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