Мужчина погиб под колесами электрички в Москве

Электропоезд насмерть сбил мужчину возле станции Очаково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом 11 января проинформировали в управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу около 14:00 мск. «Электропоездом сообщением Москва–Апрелевка смертельно травмирован мужчина 1973 года рождения», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение представителей управления.

По предварительным данным, мужчина нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта — он спрыгнул с платформы перед приближающимся поездом, пытаясь сократить путь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

30 декабря на Ярославском направлении МЖД электричка насмерть сбила 19-летнюю девушку.