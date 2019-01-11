Майкла Джексона снова обвинили в сексуальных домогательствах

Майкл Джексон опять в центре внимания. В сторону артиста прозвучат обвинения в насилии в новом фильме. Ленту «Покидая Нетландию» покажут на фестивале «Санденс».

Документальная картина расскажет о судьбе Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака. Двое мужчин ранее обвиняли певца в сексуальном домогательстве. Согласно показаниям жертв, король поп-музыки приставал к ним. Мальчикам было 7 и 9 лет, сейчас им за 30. Официальные представители Джексона уже заявили: фильм — способ нажиться. В 2017-м Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак уже забирали из суда свои заявления.