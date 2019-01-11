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Американский самолет и беспилотник провели разведку вблизи Крыма

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Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward
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Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет-разведчик Boeing RC-135V провели разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в своем Twitter.

По данным портала, утром 11 января дрон покинул авиабазу в Италии, пересек небо над Грецией, Болгарией и Румынией, а затем провел разведку у линии соприкосновения в Донбассе. Спустя несколько часов аппарат достиг побережья Черного моря. 

Также к российским границам подлетел самолет-разведчик. Он совершил облет Черноморского побережья, приблизился к Новороссийску, а затем вернулся в пункт базирования. 

В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов, в частности США, вблизи российских границ. Так, двумя днями ранее у побережья Крыма заметили американский самолет-разведчик RC-135V. Воздушное судно не менее шести раз пролетело к югу от Керченского пролива и приблизилось к Севастополю. 

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