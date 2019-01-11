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Башню Выборгского замка в Ленобласти открыли после реконструкции

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В городе Выборг Ленинградской области открыли для посещений башню Олафа, реконструкция которой шла в течение года. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского замка.

В субботу, 12 января, посетить башню и увидеть Выборг с высоты птичьего полета смогут первые желающие. Принимать посетителей башня Олафа будет каждый день, кроме понедельника и вторника, пишет ИА FlashNord.

Отмечается, что стоимость билета составит 500 рублей на одного человека. Посетители смогут осмотреть постоянную экспозицию, расположенную на трех этажах музея, посетить выставочный зал с подъемом на смотровую площадку.

Администрация музея напоминает, что смотровая площадка находится на высоте 40 м, поэтому просит посетителей Выборгского замка рассчитывать свои силы и возможности.

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