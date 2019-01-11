Синоптики предупредили о сильной метели в столичном регионе в ночь на субботу

Сильная метель обрушится на столичный регион в ночь на субботу, 12 января. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре в пятницу, 11 января.

В Москве похолодает до -14, а в Подмосковье — до -17 градусов. Ситуацию на дорогах осложнит гололедица, передает НСН.

Днем в субботу в регионе будет снежно и облачно. Ожидаемая температура -7 градусов.

Ранее 11 января официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис сообщила, что в ближайшие две недели продолжатся обильные снегопады в Европе и осадки в регионах восточного Средиземноморья.