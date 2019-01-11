WST сообщила о появлении трех новых моделей iPhone осенью 2019 года

Американская корпорация Apple представит три новые модели iPhone осенью 2019 года. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, одна из моделей будет оснащена тройной задней камерой, на двух остальных будут привычные двойные камеры. Компания также сохранит LCD-экраны и представит соответствующую модель, хотя выпущенный iPhone XR оказался невостребованным.

Традиционно презентации компании проходят в штаб-квартире компании в Калифорнии в начале осени. Вероятно, так будет и в этот раз. Однако представители Apple не комментируют информацию, сообщает телеканал «Звезда».

В прошлом году Apple выпустила модели iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новые смарт-часы Apple Watch.

Накануне стало известно, что Apple планирует заняться производством одежды, которая способна подключаться к смартфону по беспроводной связи.