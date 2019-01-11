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Apple займется производством способной подключаться к смартфону одежды

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Американская компания Apple собирается заняться производством одежды, которая способна подключаться к смартфону по беспроводной связи. Об этом 10 января пишет Apple Insider.

Корпорация подала заявку на патент под названием «Ткань со встроенными электрическими компонентами».

Apple зарегистрировала на территории Соединенных Штатов специальную ткань, способную собирать информацию благодаря тому, что она пронизана проводами и электродами, сообщает телеканал «360». Материал состоит из «изоляционных» и «проводящих» нитей. Изоляционные нити защитят кожу человека от любого контакта с «проводящими» волокнами, а проводящие должны обеспечить распространение электрического сигнала во все части вещи.

Ранее в январе стало известно, что Apple и Google не стали в этом году повышать цены на мобильные приложения и сохранили стоимость подписок для пользователей из России, несмотря на повышение ставки НДС в стране.

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