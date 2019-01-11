Прямой эфир

Пациент скончался в холле новгородской поликлиники

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пациентов поликлиники №4 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода скончался в холле медицинского учреждения. Об этом 11 января сообщает местное издание «Ваши новости» со ссылкой на пресс-службу поликлиники.

«В холле поликлиники №4 посетителю стало плохо, и он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно. Попытки реанимирования пациента предприняли медики службы скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия», — пояснили в медучреждении.

Отмечается, что недавно мужчина перенес инфаркт и явился в поликлинику для стационарного исследования.

Сообщение о смерти мужчины появилось в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Один из очевидцев произошедшего написал в комментариях, что врачи не сразу отреагировали на просьбу умирающего о помощи, и «только когда перестал дышать, начали суетиться».

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области сообщает, что по предварительным данным скончавшийся ожидал в очереди врача. Мужчине было 60 лет.

19 октября стало известно, что следователи заинтересовались смертью пожилого пациента в больнице в Хабаровске. Его родственники высказали предположение, что погибшему не оказали необходимую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гендиректор клиники в США уволился после родов находящейся в коме пациентки
Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017