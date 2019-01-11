Пациент скончался в холле новгородской поликлиники

Один из пациентов поликлиники №4 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода скончался в холле медицинского учреждения. Об этом 11 января сообщает местное издание «Ваши новости» со ссылкой на пресс-службу поликлиники.

«В холле поликлиники №4 посетителю стало плохо, и он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно. Попытки реанимирования пациента предприняли медики службы скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия», — пояснили в медучреждении.

Отмечается, что недавно мужчина перенес инфаркт и явился в поликлинику для стационарного исследования.

Сообщение о смерти мужчины появилось в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Один из очевидцев произошедшего написал в комментариях, что врачи не сразу отреагировали на просьбу умирающего о помощи, и «только когда перестал дышать, начали суетиться».

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области сообщает, что по предварительным данным скончавшийся ожидал в очереди врача. Мужчине было 60 лет.

19 октября стало известно, что следователи заинтересовались смертью пожилого пациента в больнице в Хабаровске. Его родственники высказали предположение, что погибшему не оказали необходимую медицинскую помощь.