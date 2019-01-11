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Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

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Фото: Yellow, Black & White
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Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства. Сервис переведет на 25 языков картину принадлежащего компании Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа» видеосервиса Start. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.

«В мире киносериал «Лучше, чем люди» выйдет под брендом Netflix Original, будет дублирован на 25 языков и доступен эксклюзивно на всех территориях, кроме России и Китая», — цитирует агентство генерального директора Start Юлию Миндубаеву.

По информации «Коммерсанта», сумма сделки могла достичь $1 млн. Это рекорд для отечественных проектов.

По словам Миндубаевой, в России уже доступны на сервисе первые девять эпизодов сериала. Первый сезон «Лучше, чем люди» будет состоять из 16 серий. Она отметила, что это уникальная ситуация, когда российские зрители могут посмотреть сериал Netflix Original раньше мировой премьеры в онлайн-кинотеатре.

Действие сериала «Лучше, чем люди» разворачивается в будущем, в котором антропоморфные андроиды стали частью повседневной жизни и выполняют как будничные для человека задачи, так и работы в тяжелых условиях в шахтах, космосе и на тяжелых производствах. Главную роль андроида Арисы исполнила актриса Паулина Андреева. Также в сериале снялись Андрей Джунковский, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова.

Ранее в январе сообщалось, что пользователи Сети нашли сходство между главной героиней сериала Netflix Russian Doll («Матрешка») и певицей Аллой Пугачевой.

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