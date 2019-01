Главную героиню нового сериала Netflix перепутали с Аллой Пугачевой

Компания Netflix опубликовала трейлер своего нового сериала Russian Doll («Матрешка»), который вызвал бурю обсуждений в Сети. Некоторые пользователи заметили сходство главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой.

Сериал рассказывает о рыжеволосой девушке, с которой постоянно случаются несчастные случаи с летальным исходом, после которых она снова просыпается в предыдущем дне.

Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE