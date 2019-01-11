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Главную героиню нового сериала Netflix перепутали с Аллой Пугачевой

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Фото: Twitter.com
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Компания Netflix опубликовала трейлер своего нового сериала Russian Doll («Матрешка»), который вызвал бурю обсуждений в Сети. Некоторые пользователи заметили сходство главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой.

Сериал рассказывает о рыжеволосой девушке, с которой постоянно случаются несчастные случаи с летальным исходом, после которых она снова просыпается в предыдущем дне.

 

Пользователи англоязычного сегмента Сети обвинили авторов в копировании сюжетов фильмов «День сурка» и «Счастливого дня смерти», а вот в рунете заговорили о сходстве актрисы Наташи Лионн с Аллой Пугачевой.

«Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Нетфоикс выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает», — написал Shartnado.

«Опа, на Нетфликсе покажут «День сурка» про Пугачеву», — пошутил 2D.

Премьера сериала состоится 1 февраля.

9 января компания HBO объявила актерский состав приквела «Игры престолов».

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