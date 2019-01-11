Главную героиню нового сериала Netflix перепутали с Аллой Пугачевой
Компания Netflix опубликовала трейлер своего нового сериала Russian Doll («Матрешка»), который вызвал бурю обсуждений в Сети. Некоторые пользователи заметили сходство главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой.
Сериал рассказывает о рыжеволосой девушке, с которой постоянно случаются несчастные случаи с летальным исходом, после которых она снова просыпается в предыдущем дне.
Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE— Russian Doll (@RussianDoll) 9 января 2019 г.
Пользователи англоязычного сегмента Сети обвинили авторов в копировании сюжетов фильмов «День сурка» и «Счастливого дня смерти», а вот в рунете заговорили о сходстве актрисы Наташи Лионн с Аллой Пугачевой.
what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4— satan in a bathrobe 🍸 (@Cooffeeee_) 10 января 2019 г.
«Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну?» — задался вопросом один из комментаторов.
«Нетфоикс выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает», — написал Shartnado.
«Опа, на Нетфликсе покажут «День сурка» про Пугачеву», — пошутил 2D.
Премьера сериала состоится 1 февраля.
9 января компания HBO объявила актерский состав приквела «Игры престолов».