Сбербанк и ВТБ с нового года повысили ставки по ипотеке

Сбербанк и ВТБ сообщили о повышении ставки по ипотечным кредитам. У ВТБ ставка возросла на 0,6 процентного пункта (п. п.) с 1 января, в Сбербанке изменение ставки в среднем на 1–1,5 п.п. начнет действовать с 14 января. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Отмечается, что теперь у ВТБ стандартные ставки на строящееся и готовое жилье составляют от 10,1 до 10,5% годовых. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% введут надбавку к ставке в размере 0,5 п.п. Исключением станут кредиты с материнским капиталом и по ипотеке для военнослужащих, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Базовая ставка на покупку строящегося жилья у Сбербанка в настоящий момент составляет 9,5%, готового жилья — 9,7–10,1%. Ставки поднимутся на 1 п. п, для кредитов с первоначальным взносом менее 20% — дополнительно на 0,2 п. п.

Последнее повышение ставки по ипотечным кредитам в Сбербанке на 0,4–0,6 п.п. произошло в октябре 2018 года. Тогда изменения не коснулись программ «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».