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Крещенские купели оборудуют почти во всех районах Волгограда

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В Волгограде планируют оборудовать восемь купелей к празднику Крещения Господня. Они появятся во всех районах города кроме Ворошиловского.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии, купели будут организованы в семи районах города. Все места согласованы с Волгоградской епархией.

Обеспечивать безопасность около специально предназначенных для крещенских купаний мест будут сотрудники полиции, спасатели, медики и члены народной дружины.

В Татарстане к Крещению планируют организовать 112 купелей. Ожидается, что в купании примут участие около 60 тыс. человек.

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