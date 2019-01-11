Крещенские купели оборудуют почти во всех районах Волгограда

В Волгограде планируют оборудовать восемь купелей к празднику Крещения Господня. Они появятся во всех районах города кроме Ворошиловского.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии, купели будут организованы в семи районах города. Все места согласованы с Волгоградской епархией.

Обеспечивать безопасность около специально предназначенных для крещенских купаний мест будут сотрудники полиции, спасатели, медики и члены народной дружины.

В Татарстане к Крещению планируют организовать 112 купелей. Ожидается, что в купании примут участие около 60 тыс. человек.