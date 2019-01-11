Более 100 купелей оборудуют в Татарстане к Крещению

В Республике Татарстан оборудуют 112 купелей к празднику Крещения Господня. Ожидается, что в купании примут участие около 60 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В Казани планируют оборудовать четыре купели. Две из них появятся на озере Верхний Кабан, остальные расположат на Волге около поселка Красная Горка и на Казанке у храма – памятника воинам, павшим при взятии города в 1552 году, пишет ИА «Татар-информ».

Обеспечивать безопасность верующих будут сотрудники полиции, инспекторы ГИМС, спасатели, пожарные и медицинские работники.

Ранее в январе сообщалось о том, что в Сыктывкаре обустроят четыре крещенские купели. Их разместят в традиционных для этого события местах.