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В Дагестане проверят водопровод после отравления более 70 человек

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Фото: Depositphotos
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Режим повышенной готовности введен в Дагестане после отравления более 70 человек грязной водой в селении Ленинаул Казбековского района, проводится проверка водопроводных сооружений. Об этом проинформировала пресс-служба администрации района.

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«С 7 января по 14 января распоряжением администрации в районе введен режим повышенной готовности органов управления и сил Казбековского муниципального звена республиканской подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Ред.). Зоной повышенной готовности определена территория селения Ленинаул», — говорится в сообщении на сайте администрации.

В настоящее время специалисты проводят ревизию всех водопроводных сооружений, в том числе магистральных линий. Власти приобрели необходимые средства для хлорирования сети водоснабжения селения Ленинаул. Кроме того, проводятся работы по обеспечению защиты и непроницаемости водопроводной сети внутри села от попадания талых и грунтовых вод.

Также медики ведут наблюдения за контактировавшими с заболевшими после массового отравления. Проводится учет всех водовозов, ревизия емкостей с водой и медицинский осмотр водителей, осуществляющих перевозку питьевой воды.

Между тем «Федеральное агентство новостей» сообщает 11 января, что число отравившихся грязной водой выросло до 77 человек. В их числе 56 детей. 

В декабре в одной из школ Екатеринбурга 11 детей заболели острой кишечной инфекцией. У работников столовой был выявлен норовирус золотистого стафилококка.

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