Володин заявил о необходимости восстановления прав РФ в ПАСЕ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 11 января, что права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть восстановлены в полном объеме. Если этого не произойдет, Москва может отказаться от членства в Совете Европы (СЕ).

«Конечно, если мы не будем принимать участие в ПАСЕ и не будем выплачивать взнос в бюджет Совета Европы, дальше уже возможны какие-то последствия. Но об этом пускай голова болит у наших коллег из СЕ», — цитирует его «Интерфакс».

9 января вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердили, что российская делегация получила приглашение от ПАСЕ принять участие в заседаниях ее зимней сессии с 21 до 25 января. Слуцкий добавил, что законодатели проконсультируются с коллегами по Совету Федерации и МИДом РФ, после чего примут решение.

19 декабря, на закрытии осенней сессии Госдумы, спикер Вячеслав Володин заявил, что Россия вернется в ПАСЕ, только если Ассамблея отменит нормы, которые позволяют лишать национальные делегации права голоса. До этого ни участвовать, ни финансировать эту организацию у Москвы оснований нет.

В апреле 2014 года Москва была лишена права голоса в ПАСЕ. Санкции регулярно продлевались, и в 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Россия была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, переводя в него ежегодно около €30 млн.