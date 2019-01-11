Сахалинская область успешно сменила систему вывоза мусора

Сахалин перешел на новую систему обращения с отходами во время новогодних каникул. Работа коммунальщиков не вызвала нареканий со стороны контролирующих органов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Жители могли сообщать о скоплениях мусора с помощью системы экстренного реагирования 112. Островной регион стал единственным в стране, где применили этот способ. Наибольшее количество сложностей возникло в Охинском, Корсаковском и Поронайском районах.

Как стало известно в конце декабря, в Удмуртии утвердили тариф на вывоз мусора: 98,48 рубля для многоквартирных домов и 95,2 рубля для частных. Премьер-министр республики Ярослав Семенов пояснил, что стоимость услуги снизили благодаря сокращению расходов «Спецавтохозяйства» и транспортным изменениям. Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии начал рассылку пробных квитанций за услугу «обращение с ТКО».