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Сахалинская область успешно сменила систему вывоза мусора

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Сахалин перешел на новую систему обращения с отходами во время новогодних каникул. Работа коммунальщиков не вызвала нареканий со стороны контролирующих органов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Жители могли сообщать о скоплениях мусора с помощью системы экстренного реагирования 112. Островной регион стал единственным в стране, где применили этот способ. Наибольшее количество сложностей возникло в Охинском, Корсаковском и Поронайском районах. 

Как стало известно в конце декабря, в Удмуртии утвердили тариф на вывоз мусора: 98,48 рубля для многоквартирных домов и 95,2 рубля для частных. Премьер-министр республики Ярослав Семенов пояснил, что стоимость услуги снизили благодаря сокращению расходов «Спецавтохозяйства» и транспортным изменениям. Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии начал рассылку пробных квитанций за услугу «обращение с ТКО».

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