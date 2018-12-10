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Жители Удмуртии получат первые квитанции за вывоз мусора

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Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии начал рассылку пробных квитанций за услугу «обращение с ТКО». В документе от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», помимо счета за электроэнергию, горячую воду и отопление, отдельной строкой будет выделена новая коммунальная услуга.

Оплачивать вывоз мусора пока не надо. Тестовая рассылка нужна для сверки данных. Гражданам нужно проверить, правильно ли указано количество человек, зарегистрированных в квартире или доме, а также площадь жилья. Первая «реальная» квитанция на новую услугу придет жителям Удмуртии в феврале следующего года, отмечает ИА «Сусанин»

Власти республики решили не взимать плату за вывоз мусора с квадратных метров. Ее будут начислять на проживающих в квартире. Оператором ТКО будет ООО «Спецавтохозяйство». Тариф на вывоз мусора составит 166 рублей с человека.

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