Плату за вывоз мусора в Удмуртии рассчитают по числу проживающих

Власти Удмуртии решили не взимать плату за вывоз мусора с квадратных метров. Ее будут начислять из расчёта на человека. На эти изменения повлияли деловое сообщество и общественность, выступившие против дифференцированного подхода.

С 2019 года оператором ТКО в Удмуртии будет ООО «Спецавтохозяйство». Тариф на вывоз мусора составит 166 рублей с человека, пишет ИА «Сусанин». В многоквартирных домах предлагалось брать по 7,54 рубля с квадратного метра. Озвученные цифры вызвали горячие споры.

Частный инвестор до 2022 года построит в Севастополе мусороперерабатывающий завод, заявил гендиректор предприятия «Благоустройство Севастополя» Юрий Давыдов. Технико-экономическое обоснование покажет, какой оптимальный вариант предприятия нужен городу. Также гендиректор заявил о повышении стоимости вывоза мусора для горожан с 2019 года. Он связал это с ростом цен на дизельное топливо.