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УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча ЛЕ с «Вильярреалом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский «Спартак» на €5 тыс. по итогам матча с испанским «Вильярреалом» (0:2), сообщается на официальном сайте организации.

Встреча группового этапа Лиги Европы состоялась еще в середине декабря. Тогда красно-белые выбыли из турнира. Однако им придется понести наказание за действия болельщиков во время выездного матча. Фанаты бросали на поле посторонние предметы и использовали пиротехнику, пишет «РИА Новости».

Испанский «Вильярреал» также был оштрафован €12 тыс. за нарушение пункта правил охраны и безопасности УЕФА в части блокировки лестниц стадиона во время игры. Кроме того, на две встречи дисквалифицирован защитник клуба Хауме Коста, получивший красную карточку во время матча со «Спартаком».

В конце прошлого года УЕФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) осудили расистские оскорбления болельщиков «Интера» в адрес защитника «Наполи» (1:0) Калиду Кулибали. Инцидент произошел 26 декабря во время матча 18-го тура чемпионата Италии.

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