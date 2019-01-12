Королевский экспресс: куда рвутся австралийские поклонники Элвиса

Ежегодный фестиваль Элвиса Пресли в австралийском городке Паркс традиционно собирает тысячи посетителей — двойников короля рок-н-ролла, его жены Присциллы и просто поклонников. 360 км, отделяющие Паркс от Сиднея, они преодолевают на двух поездах, Elvis Express и Blue Suede Express, отправляющихся в путь 10 января. «Известия» посмотрели, что творилось на перроне и в вагонах
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Фото: TASS/EPA/Mick Tsikas
Прически В-52 (у нас известные как «бабетта») и одежда в стиле 1950-х — непременные атрибуты пассажирок
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Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas
Посадкой на Центральном вокзале Сиднея руководил лично мэр Паркса Кен Кит, тоже принарядившийся по такому случаю
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Фото: Getty Images/Lisa Maree Williams
Альфред Каз, известный как болливудский Элвис, представляет на фестивале Индию
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Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas
Австралиец Шон Райт своей объемистой фигурой напоминает, что и король тоже любил кулинарные излишества
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Фото: TASS/EPA/Mick Tsikas
Фестиваль собирает «элвисов» самой разной комплекции, роста, национальности и даже половой принадлежности
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Фото: Getty Images/Lisa Maree Williams
Перстни и широченные ремни с золотыми пряжками добавляют их обладателям особой гордости — ведь и Элвис любил такие аксессуары
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Фото: TASS/EPA/Mick Tsikas
Элвис и Присцилла спешат на посадку
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Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas
Эта поклонница короля выбрала для себя образ шоу-герл из Лас-Вегаса, где Пресли выступал в 1970-е с собственным ревю
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Фото: Getty Images/Lisa Maree Williams
Концертная программа фестиваля начинается уже на перроне
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