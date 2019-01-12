Королевский экспресс: куда рвутся австралийские поклонники Элвиса

Ежегодный фестиваль Элвиса Пресли в австралийском городке Паркс традиционно собирает тысячи посетителей — двойников короля рок-н-ролла, его жены Присциллы и просто поклонников. 360 км, отделяющие Паркс от Сиднея, они преодолевают на двух поездах, Elvis Express и Blue Suede Express, отправляющихся в путь 10 января. «Известия» посмотрели, что творилось на перроне и в вагонах