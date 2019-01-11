Паспорта безопасности разработают для школ и детсадов Хабаровска

Паспорта безопасности дорожного движения появятся у всех образовательных учреждений Хабаровска. Об этом заявил начальник УМВД по городу Александр Прохорец.

Число случаев гибели людей под колесами автомобилей выросло двукратно. Для предупреждения происшествий и эффективной профилактической работы совместно с городской администрацией для всех школ, детских садов будут разработаны паспорта безопасности, сообщает ИА AmurMedia.

«В них укажем маршруты к зданиям, пешеходные переходы, наличие светофорных объектов, «лежачих полицейских», а также ограждений, чтобы подростки не смогли перейти дорогу в неположенном месте», — сказал Александр Прохорец.

В России работают над созданием системы, позволяющей мгновенно оценить ситуацию на дорогах. Сбор данных будут вести не только видеокамеры, но и новые устройства, размещаемые вдоль трасс (придорожный блок Road Side Unit (RSU), а также бортовые приборы, которые планируется устанавливать на автомобили. Первые испытания системы пройдут на трассах М-7 «Волга» и М-11 Москва–Санкт-Петербург.