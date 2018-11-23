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Сбивший школьников житель Китая объяснил свой поступок

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Фото: Global Look Press/Zheng Kaifu
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Житель Китая, который 21 ноября свершил наезд на школьников на своем авто, назвал причины ДТП. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение отдела пропаганды партийного комитета уезда Цзяньчан.

По словам 29-летнего безработного, он поссорился с женой, впал в отчаяние и решил свершить ДТП.

Инцидент произошел в городе Хулудао 21 ноября около 12:00 по местному времени недалеко от ворот одной из школ. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, переходивших через дорогу.

8 ноября сообщалось, что в Ленобласти водитель насмерть сбил ребенка и скрылся. Уточняется, что 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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