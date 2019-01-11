В Совфеде оценили данные о сокращении пенсий на Украине

Информация о сокращении минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза является абсолютно объективной оценкой, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что после евромайдана положение бедных людей в этой стране ухудшилось, тогда как богатые стали жить лучше.

«Майдан принес беды всему украинскому народу, привел к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту <…> Уровень поддержки действующего украинского президента (Петра Порошеко. — Ред.) за эти пять лет снизился в пять раз — это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство», — цитирует эксперта RT.

По его словам, снижение пенсий является отражением того, что вся деятельность нынешней украинской власти осуществляется за счет простого народа.

10 января сообщалось, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. При этом коммунальные тарифы и цены на продукты продолжают стремительно расти.

Серьезные экономические проблемы, в частности рост цен на ЖКХ и снижение реальных доходов населения, начались на Украине после госпереворота 2014 года и разрыва сотрудничества с РФ во многих сферах.

С 2015 года Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране. В общей сложности речь шла о $17,5 млрд, из них частями фонд осуществил транши на сумму $8,7 млрд. Очередное поступление средств было запланировано на конец прошлого года, но этого так и не произошло.

19 октября 2018 года МВФ договорился с украинскими властями об условиях запуска нового соглашения «стенд-бай» (Stand-By, SBA) сроком на 14 месяцев. Предполагается, что Киев получит от кредиторов около $3,9 млрд.

21 декабря Украина получила первый транш по новой схеме в размере $1,4 млрд. Благодаря этому поступлению, как заявили в Нацбанке, международные резервы страны выросли до $20,1 млрд, достигнув таким образом показателей января 2014 года.

В 2019 году, как ожидается, Киев получит от МВФ два транша по $1,3 млрд. Выплаты будут производиться 15 мая и 15 ноября.