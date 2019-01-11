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В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

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В России на прилавках некоторых магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо десяти. Информацию об этом распространили пользователи Twitter.

В сети они стали возмущаться и требуют указывать на упаковке стоимость одной единицы товара. Кроме того, отмечается, что нововведение появилось на фоне подорожания яиц в декабре.

Как 10 января написала «Российская газета», одной из основных причин подорожания является желание магазинов как можно скорее получить прибыть из-за большого спроса на яйца перед новогодними праздниками. При этом некоторые эксперты, уверены, что продукт на данный момент продается по себестоимости или даже по более низкой цене.

18 декабря «Известия» рассказали, что, согласно прогнозу Центробанка, в следующем году в России подорожают автомобили, бензин, сигареты и алкоголь.

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