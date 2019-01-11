Группу для детей с аутизмом открыли в одном из детсадов Тюмени

В Тюмени в детском саду № 133 открыли группу для детей с аутизмом. В ней будут заниматься ребята, которые ранее посещали группу компенсирующей направленности.

Как уточняет портал «Наш город», в специальную группу набрали 12 детей. Кроме воспитателей, с ними работают дефектолог, инструктор по адаптивной физкультуре, логопед и психолог.

По словам заведующей детским садом Светланы Хабаровой, все сотрудники прошли специальное обучение для работы с особенными детьми, а в самом детском саду есть специальное оборудование, необходимое для работы с ними.

Ранее сообщалось о том, что со следующего учебного года в детских садах и школах появятся занятия по физкультуре для детей с инвалидностью.