Воспитателя уволили из детсада в Омске после ее жалобы в полицию

В Омске из детского сада уволили воспитателя. Это произошло после обращения педагога в полицию: женщина жаловалась на критерии начисления зарплаты, которые, по ее мнению, были несправедливыми.

По словам уволенной, которые приводит ИА «Город55», во время проверки, которую проводил ОБЭП, ее фамилия не оглашалась. Однако женщина уверена, что ее руководители догадались, кто инициировал проверку, и приняли решение об увольнении.

Между тем, по словам заведующей детским садом, никакого нарушения закона при увольнении допущено не было. Воспитательница была принята на место сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск, а когда та вернулась, вакансий не оказалось.

Сама уволенная воспитательница уже сообщила, что намерена продолжить разбирательство — она подала заявление в прокуратуру.

В октябре сообщалось о том, что из детского сада в Челябинске уволили двух воспитательниц, которые жаловались руководству на неоднократные нарушения правил питания и воровство сотрудниками еды у детей.