В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Об этом 11 января сообщает RT.

По словам депутата, в последнее время системы нагревания табака набирают обороты в рекламе и становятся все более популярными среди молодежи.

Чернышов пояснил, что в этих устройствах действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются так же, как и от обычных сигарет.

Депутат призвал убрать открытую рекламу устройств, а саму продукцию приравнять к сигаретам и обязать продавцов размещать ее на прилавке за специальной шторкой.

26 декабря сообщалось, что Минздрав объявил о своих планах в войне с никотином. Сигареты исчезнут с прилавков уже после 2050 года. Чиновники рассчитывают таким образом сократить число курящих. Сейчас от табака ежегодно отказываются 5% россиян.