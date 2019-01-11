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В Японии из-за ошибки минтруда рабочим не выплатили $497 млн

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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В Японии министерство здравоохранения, труда и благосостояния более чем 20 лет готовило неточные статистические данные, которые привели к невыплате около $497 млн для более чем 19,73 млн человек по всей стране. Об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на японское ведомство.

Выяснилось, что неточности в отчетных данных возникли еще в 1996 году. Они отразились на различных выплатах жителям страны, включая страховые выплаты и премиальные.

Министерство принесло официальные извинения и пообещало, что выплатит всем пострадавшим причитающиеся им средства. При этом в ведомстве уточнили, что те, кто из-за ошибок получал большие выплаты, чем им на самом деле полагалось, не должны будут возвращать деньги.

Отмечается, что неточности в данных японского министерства труда уже привели к тому, что правительство вынуждено начать пересмотр проекта бюджета на 2019 финансовый год.

9 января сообщалось, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» не выплачивает зарплаты своим сотрудникам. К примеру, на киевском заводе «Маяк» работникам не платили уже 11 месяцев, а на заводе «Буревестник» люди не выплачивают деньги больше трех лет.

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