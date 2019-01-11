Прямой эфир

Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

0
Фото: REUTERS/China National Space Administration/CNS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совершивший в начале января посадку на обратной стороне Луны китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные фото поверхности спутника Земли. Об этом 11 января сообщили в Национальном космическом управлении Китая (CNSA).

Новая лунная гонка: кто станет мировым космическим лидером
Человечество повторит высадку на Луну в ближайшие 15-20 лет

Ведомство опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры.

Передать фото на Землю удалось при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо», который является первым аппаратом, функционирующим на гало-орбите. В таком положении он видит и обратную сторону Луны, и Землю.

Благодаря снимку ученые смогли проанализировать характеристики ландшафта и рельеф рядом с «Чанъэ-4».

Космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел 3 января в лунном кратере Карман, который расположен в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс – Эйткен, отмечает «РИА Новости».

Ученые полагают, что благодаря нахождению аппарата в этой местности можно будет изучить минеральный состав лунной поверхности и получить новые данные о мантии естественного спутника Земли.

10 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что российские космические аппараты «Луна-26» и «Луна-27» отправятся на Луну в 2023 и 2024 годах соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
РКК «Энергия» вслед за SpaceX предложила туристические полеты к Луне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017