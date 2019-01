Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Совершивший в начале января посадку на обратной стороне Луны китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные фото поверхности спутника Земли. Об этом 11 января сообщили в Национальном космическом управлении Китая (CNSA).

Ведомство опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры.

Передать фото на Землю удалось при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо», который является первым аппаратом, функционирующим на гало-орбите. В таком положении он видит и обратную сторону Луны, и Землю.

Благодаря снимку ученые смогли проанализировать характеристики ландшафта и рельеф рядом с «Чанъэ-4».

Космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел 3 января в лунном кратере Карман, который расположен в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс – Эйткен, отмечает «РИА Новости».

Ученые полагают, что благодаря нахождению аппарата в этой местности можно будет изучить минеральный состав лунной поверхности и получить новые данные о мантии естественного спутника Земли.

#China's Chang'e-4 probe sent back world's first 360-degree color panorama photo of moon's far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/NCneLjWvmR