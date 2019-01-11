Фигуры Деда Мороза и Снегурочки обстреляли из пневматики на Камчатке

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки были повреждены и расстреляны из пневматики хулиганами возле центральной елки города Вилючинска на Камчатке. Об этом сообщило краевое управление МВД в пятницу, 11 января.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 21-летний безработный и два 18-летних студента. Все трое — жители города Вилючинска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемые сознались, что, гуляя с девушкой, захотели сломать установленные на площади фигуры и, вырвав Деда Мороза и Снегурочку из земли, расстреляли их из пневматического пистолета.

Противоправные действия были сняты камерой видеонаблюдения.

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