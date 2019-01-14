Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«За три года вся банковская розница перейдет в «цифру»

Зампред ЦБ Василий Поздышев — об удаленном обслуживании клиентов, поиске реальных владельцев бизнеса и платформах общего пользования
Фото: пресс-служба Банка России
Главный слайд
Начало статьи
«За три года вся банковская розница перейдет в «цифру»
2019-01-08 15:15:03">
2019-01-08 15:15:03
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки должны превратиться в открытые экосистемы, а тем, кому не хватит ресурсов, поможет регулятор. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. По его прогнозу, у финансовых организаций появятся общие реестры сомнительных контрагентов, гарантий, аккредитивов и векселей. Последним препятствием на пути цифровизации станет судебная система, требующая бумажные документы. 

— В России уже появился игрок, который может изменить условия конкуренции для всех?

— Наш крупнейший банк является одновременно и передовым игроком на рынке финансовых технологий. Он объявил, что будет трансформироваться в «экосистему». Банк становится частью инфраструктуры финансового рынка, а все остальные игроки и их клиенты могут к нему подключаться. Это принципиально новая модель информационной архитектуры, традиционно IT-системы банков были «закрытыми». Нам принципиально важно, чтобы цифровую трансформацию успешно прошел не один крупнейший банк, а большинство участников рынка.

— Как вы хотите этого добиться, если на рынке не хватает ресурсов?

Мы предлагаем банкам и финансовым компаниям так называемые платформы общего пользования. Они будут контролироваться консорциумом организаций, кредитных или некредитных. 

Банк_1
здание ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть ли уже проект такой платформы и готовы ли банки к ней присоединиться?

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Гражданам предстоит привыкнуть к кредитным ограничениям, перейти на удаленное обслуживание и быстрые переводы по номеру телефона

— Платформ будет несколько, с различными функциями. Имеются в виду разные виды стандартных услуг либо реестров, которыми будут пользоваться все, и ни у кого из рыночных игроков не будет ни контроля, ни возможностей «продавать только свое».

Примером служит система быстрых платежей: с этого года можно будет с минимальной комиссией перевести деньги из одного банка в другой, зная номер телефона клиента. Также это реестр залогов: сейчас банк не может быстро проверить, заложены ли активы клиента в другой организации и какова их реальная стоимость. В результате растут риски и расходы. Поэтому мы создаем общий реестр, куда банки будут сдавать информацию о залогах. Если регулятор сам проводил оценку, в реестре появятся и эти данные. Проект начнет работу в 2019 году, но пока только в надзорных целях, позднее планируем открыть его для использования коммерческими банками.

На этих же принципах будут работать реестры электронных гарантий, аккредитивов и векселей. Это нужно, чтобы исключить дублирование либо появление не зарегистрированных в банковском учете финансовых обязательств. Кроме того, мы создаем реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Работу над ним планируется начать в 2019 году, а в конце года или в начале 2020-го реестром можно будет пользоваться.

— Если говорить о надзоре, банки собирают множество форм отчетности и отправляют ее в ЦБ. С переходом к анализу больших данных здесь что-то изменится?

Разменяли пятисотку: Центробанк оставил в стране 490 банков
Однако реально экономику обслуживают не более 30 кредитных организаций

— Стандартный период предоставления отчетности в основном месяц. Всего форм около 120, и в этом плане наша практика близка к зарубежной. Но мы хотим радикально изменить подход и перейти на систему передачи в ЦБ данных из банковских операционных систем. Предполагается, что регулятор будет скачивать их из IT-систем банков, видеть ситуацию в режиме онлайн и рассчитывать нормативы. Сейчас банки считают их сами, и, к сожалению, многие до сих пор, что называется, творчески. 

— Как меняется представление о традиционном банкинге из-за цифровизации?

Еще пять лет назад мы рассуждали, возможен ли банк без офисов, отделений. Сейчас это полностью реализовалось. Сегодня обсуждается, возможен ли банковский бизнес без банка.

— И какой ответ?

— Возможен. Кредиты можно предоставлять без банковской лицензии и инфраструктуры. Платформы P2Pи P2B кредитования множатся в интернете. Несмотря на очень большие риски для инвесторов и кредиторов, это бизнес с масштабом в сотни миллиардов долларов. Эти же интернет-платформы начинают потихоньку предлагать клиентам «вклады». И если такая система за три-пять лет завоюет доверие потребителей, то розничные клиенты будут размещать деньги на таких платформах так же, как в банках.

В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия. С корпоративным банкингом сложнее. Но и здесь через три-пять лет вряд ли уже корпоративный клиент будет приезжать в банк с пакетами документов: есть электронная подпись и удаленная идентификация, а большинство подтверждающих документов можно будет использовать в электронном виде.

Банк_1
мужчина в костюме с электронным планшетом в руках
Фото: Depositphotos
Сам себе регулятор: на банковском рынке планируют создать СРО
Новация призвана защитить права потребителей от действий недобросовестных кредитных организаций

На мой взгляд, единственная серьезная сложность для перевода всего банковского бизнеса в цифровой формат связана с работой судебной системы. В судах требуют либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов, не принимая оцифрованную информацию.

— Требования к банковской лицензии в цифровом мире изменятся?

Вопрос в том, будет ли кредитно-депозитная деятельность в интернете вообще лицензироваться. На мой взгляд, это нужно делать, потому что технологии — это лишь средство, а лицензируется деятельность. Выдачей кредитов могут заниматься не только банки, но и, например, микрофинансовые компании. А вот прием вкладов — исключительно банковская деятельность, и она должна быть специальным образом регулируема и надзираема. Поэтому первым этапом должна быть регистрация и ведение реестра интернет-платформ, и если выяснится, что они продают банковские продукты, они должны будут проходить процедуру лицензирования либо прекратить продажу таких финансовых услуг.

— Что изменится на нашем финансовом рынке уже в ближайшее время?

— Есть ряд основных направлений. Первое я назвал — это скачивание данных вместо форм отчетности. Второе — это централизованные и распределенные реестры, платформы общего пользования. Третье — это системы выявления групп экономически связанных лиц. У нас в банковской системе серьезная проблема — риск концентрации, который банки успешно скрывают. ЦБ получил полномочия принимать решение о связанности сторон, и с помощью технологии больших данных мы будем собирать информацию не только из банков, но и из разных реестров, и в целом из интернета, чтобы анализировать связанность лиц. Особенность российской экономики заключается в том, что на протяжении многих лет реальные собственники бизнеса всячески прятали свою юридическую связь с ним. Четвертое направление — это работа по валидации внутренних моделей банков и надзор за моделями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Население поддерживает идею дедолларизации»
Зампред ВТБ Анатолий Печатников — о самой популярной валюте для накоплений, банковских роботах и бизнесе на базе МФЦ
Накопления ЦБ покрывают капитал всех коммерческих банков России
Выигрыш на курсовой разнице по иностранным вложениям ЦБ позволит ему в случае необходимости «выкупить» все коммерческие банки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017