Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году

В 2019 году в Испании будет повышен минимальный размер оплаты труда на 22% с €736 до €900.

Об этом премьер-министр страны Педро Санчес сообщил в среду, 12 декабря, телеканалу BBC News.

«Богатая страна не может иметь бедных рабочих», — цитирует его «Интерфакс».

Инициативу должны одобрить на заседании правительства. В утверждении парламента Испании по законам страны она не нуждается.

Отмечается, что минимальная зарплата в стране значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции.

В октябре министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении. По его словам, за год зарплаты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.