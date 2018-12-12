Прямой эфир

Бензовоз опрокинулся во Владимирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Судогодском районе Владимирской области опрокинулся и съехал в кювет бензовоз. Произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Авария произошла в среду днем, 12 декабря, на автодороге Судогда–Смыково. Водитель бензовоза не справился с управлением при повороте, машина опрокинулась и съехала в кювет. Произошла утечка дизельного топлива. Об этом пишет ИА «Владимирские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В целях недопущения возгорания автомобиля спасатели создали пенную завесу.

В ликвидации последствий аварии были задействованы девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС — четыре человека личного состава и две единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бензовоз вспыхнул возле нефтяной базы в Челябинске
Четыре человека пострадали в ДТП во Владимирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017