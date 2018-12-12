Бензовоз опрокинулся во Владимирской области

В Судогодском районе Владимирской области опрокинулся и съехал в кювет бензовоз. Произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Авария произошла в среду днем, 12 декабря, на автодороге Судогда–Смыково. Водитель бензовоза не справился с управлением при повороте, машина опрокинулась и съехала в кювет. Произошла утечка дизельного топлива. Об этом пишет ИА «Владимирские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В целях недопущения возгорания автомобиля спасатели создали пенную завесу.

В ликвидации последствий аварии были задействованы девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС — четыре человека личного состава и две единицы техники.