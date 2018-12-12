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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Фото: Global Look Press/Alexander Ovechkin
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Первой звездой игривого дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин забросил три шайбы в ворота «Детройта», чем помог команде одержать победу: игра завершилась со счетом 6:2. После матча хоккеист прокомментировал победу своего клуба, отметив, что просто получает удовольствие от игры.

«Я стараюсь показывать хорошие результаты снова и снова. Это доставляет мне удовольствие», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Washington Post.

Вторым игроком дня НХЛ стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, заработавший 3 очка в матче против «Аризона Койотс», завершившемся со счетом 4:3. Третьей звездой дня в НХЛ стал одноклубник Овечкина Никлас Бекстрем, который отличился четырьмя голевыми передачами в матче с командой «Детройт Ред Уингз», пишет RT.

Хет-трик Овечкина стал 21-м в его карьере. А игра с «Детройтом» — 126-й, в которой он отметился двумя и более голами, отмечает «Газета.ру».

Ранее 12 декабря сообщалось, что ХК «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард Александр Овечкин отметился хет-триком.

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