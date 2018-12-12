Аида в «Норме»: звезда мундиаля выступила в консерватории

В Большом зале консерватории состоялся сольный концерт звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Приобщиться к прекрасному поспешили светские персонажи и известные бизнесмены. Меломаны ценят искусство Аиды давно, но широкая аудитория узнала о ней после чемпионата мира по футболу: на церемониях открытия и закрытия мундиаля Гарифуллина пела с голливудским актером Уиллом Смитом и британским певцом Робби Уильямсом. Выступления транслировались на весь мир. Неудивительно, что после такой рекламы сопрано с легкостью собрала Большой зал Московской консерватории, хотя цены на билеты начинались от 4 тыс. рублей.

Певица выступала с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Совместный концерт двух казанских музыкантов планировался еще три года назад, но совместить графики коллектива и Аиды Гарифуллиной удалось лишь сейчас. Зато в итоге смогли продемонстрировать мастерство и оркестр, и певица. Вокальные номера в программе чередовались с инструментальными. Последние были подобраны так, чтобы удовлетворить вкус не только взыскательной публики, но и тех, кто нечасто заглядывает в консерваторию. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, увертюра к опере Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», вальс из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского... В общем, сплошь произведения, знакомые даже далекому от классической музыки человеку.

Вокальная программа была меньше сфокусирована на хитах, но при этом радовала слух широкой публики не меньше, чем оркестровая часть. Аида ограничилась музыкой XIX века, исполнив фрагменты опер, которые у нее уже есть в репертуаре. «Норма» Беллини, «Русалка» Дворжака, «Ромео и Джульетта» Гуно... Особое место в этом ряду занимала сцена таяния из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. В прошлом году певица дебютировала с этим произведением на сцене Оперы Bastille в Париже, а режиссером тогда выступил еще один наш соотечественник — Дмитрий Черняков. Теперь же и московские зрители смогли оценить интерпретацию Аидой Гарифуллиной великого образа.

В течение одного вечера артистка пела на итальянском, французском, русском, чешском и татарском. Исполнение на родном языке народной песни «Аллюки» — дань уважения малой родине и землякам, которых на концерте было много. Это произведение также вошло и в новый альбом Гарифуллиной. А завершился концерт «Элегией» Массне — Аида посвятила это щемящее произведение своему другу и коллеге Дмитрию Хворостовскому, ушедшему из жизни в прошлом году. В июне 2017-го Аида вместе с Дмитрием были специальными гостями на оперном фестивале в Австрии. И их номер оказался одним из последних публичных выступлений певца...

Несмотря на немалую продолжительность вечера, зрители не хотели отпускать Аиду. Она же после концерта спустилась в зал и еще час давала автографы и фотографировалась с поклонниками.