Вердиевский размах: Анна Нетребко спела для студентов и миллионеров

На Исторической сцене Большого театра выступили оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Через два года после дебюта с оперой «Манон Леско» супруги на той же площадке представили поклонникам концертную программу из арий Джузеппе Верди, назвав свой вечер «Верди Гала». По словам организаторов, следующий концерт оперной пары — совместно с Андреа Бочелли — состоится в Кремлевском дворце 4 июня.

О том, что в конце ноября Анна Нетребко даст концерт в Большом, стало известно весной. Поклонники замерли в ожидании, когда же появятся билеты в кассах. Продажи стартовали 22 июня в 11 часов, и уже через семь минут все места были распроданы. Помня, что на прошлый крупный концерт певицы в Москве, состоявшийся в феврале этого года в Зале Чайковского, спекулянты задрали цены до 150 тыс. рублей и Нетребко этим возмутилась, организаторы выступления в ГАБТ ограничили максимальный уровень 88 тыс.

— Цены мы устанавливали с согласия артиста, и для мест первой категории они были сопоставимы с тем, что бывает на концертах мировых звезд в Европе и Америке, — пояснил «Известиям» организатор Максим Берин. — Так, на шоу Элтона Джона билеты стоят $2,5–3 тыс.

Но при этом самые дешевые билеты на «Верди Гала» продавались за 500 рублей — студентам музыкальных учебных заведений, ректорам которых были отправлены соответствующие письма.

В общем, на концерте Нетребко и Эйвазова была самая разная публика — от студентов до миллионеров. Кроме богатых меломанов, в первых рядах сидели друзья артистов: Филипп Киркоров, Екатерина Андреева, Виктор Дробыш, Татьяна Тарасова, Юрий Аксюта, Валерия и Иосиф Пригожин, Олег Газманов и другие отечественные звезды. Для VIP-партера в Большом закрыли оркестровую яму, музыканты Большого Симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (дирижер — Микеланджело Мацца) и Государственного академического русского хора им. А. Свешникова разместились на сцене. Вел вечер Дмитрий Дибров.

Анна и Юсиф исполнили арии из опер «Аида», «Аттила», «Трубадур», «Набукко», «Отелло», «Дон Карлос», «Сила судьбы». Практически все эти произведения Верди — в репертуаре певицы. «Силу судьбы» Анна поет на сцене в лондонском «Ковент-Гарден», «Трубадур» — в «Арена-ди-Верона». А в сентябре состоялся дебют певицы в заглавной партии «Аиды» в нью-йоркской The Metropolitan. Компанию звездам составили солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов и гостья из The Met Долора Заджик. Но главное внимание было приковано, конечно, к Нетребко.

Ярче всего она раскрылась в партии Аиды, продемонстрировав не только виртуозное владение голосом, но и драматический талант. Казалось, что ты не на концерте, а на спектакле. Те чувства и эмоции, которые переживала на сцене певица, передавались залу. Тут были и любовь, и ненависть... В дуэтах с Эйвазовым то сверкали искры ревности, то пылал пожар страсти.

Нельзя не отметить включение в программу и хоровых номеров Верди. Особенно впечатлил публику Va, pensiero… из оперы «Набукко», величественно исполненный сотней певцов из хора Свешникова.

В финале на сцену поднялись организаторы концерта и передали чек на 4 млн рублей, полученных от продажи билетов, благотворительному фонду «Арифметика добра». Как заверил учредитель организации, эти средства пойдут на образование 70 детей-сирот.