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МЭР оценит экономическую выгоду строительства новых ВСМ

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Минэкономразвития России оценивает эффективность строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань. Об этом министр Максим Орешкин сообщил в среду, 12 декабря.

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По словам главы ведомства, возведение ВСМ между Москвой и Казанью требует большого бюджета, поэтому экономически более целесообразным может оказаться строительство магистрали между столицей и Санкт-Петербургом.

«Мы взяли лучший мировой опыт, чтобы посмотреть как в мире — Америке, Европе считаются все эффекты, чтобы провести комплексный анализ проекта», — цитирует Орешкина ТАСС.

По мнению главы МЭР, ВСМ между Москвой и Петербургом может качественно изменить грузовое движение, которое в настоящее время идет в обход.

Протяженность планируемой скоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань составит около 790 км. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч. На трассе планируется обустроить остановки через каждые 50-70 км. Если ВСМ построят, путь от Москвы до Казани займет всего 3,5 часа вместо 14 часов, которые необходимы сейчас.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург должна была стать первой в стране. Проект отложили на неопределенный срок в 2013 году, напоминает телеканал «360».

Ранее, 2 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что РЖД придется заново доказывать целесообразность проекта (ВСМ) до Нижнего Новгорода.

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