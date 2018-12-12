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В Геленджике из-за шторма опрокинулась и затонула яхта

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Фото: youtube.com
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Один человек пропал без вести после опрокидывания частной яхты в районе Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря в акватории Геленджикской бухты в районе пансионата «Приветливый берег», пишет сайт kp.ru. Троих пассажиров частной яхты «Вега», принадлежавшей местному жителю, смыло волной в море в результате штормовой погоды. Двое из них сумели самостоятельно добраться до берега, местонахождение третьего мужчины неизвестно. Спасатели ведут его поиски. Судно на берег вытянули прибывшие сотрудники «Кубань-СПАС». Следователи опрашивают выживших пассажиров. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

По данным ТАСС, всего на борту было пять человек.

5 ноября яхты с детьми перевернулись во время регаты в Геленджике через пять минут после объявления старта соревнования. Детей спасли, пострадали четверо участников мероприятия. У одной девочки диагностировали перелом носа.

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