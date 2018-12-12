Жителей 37 домов переселят в Ростове-на-Дону до 2030 года

В Ростове-на-Дону до 2030 года планируется расселить 37 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Об этом стало известно на планерном совещании, где присутствовал мэр города Виталий Кушнарев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В общей сложности планируют ликвидировать почти 19 тыс. кв. м жилья в 37 домах, в которых проживают более 1,2 тыс. человек. Об этом пишет RostovGazeta.

Глава городской администрации рассказал, что для переселения людей необходимо задействовать все имеющиеся механизмы. Также он отметил, что нужно рассматривать и альтернативные методы, например, расселение за счет средств инвесторов.

В 2018 году в Ростове должны переселить 37 семей из четырех аварийных домов. В 2019 году планируется переселить еще 22 семьи.