Власти Севастополя направили 3 млн рублей на снос аварийных домов

В Севастополе планируют потратить более 3 млн рублей на снос домов, признанных аварийными. Средства на проведение работ на внеочередном заседании выделило из резервного фонда правительство города.

«Первая часть этого вопроса рассматривалась на заседании правительства Севастополя в прошлый четверг. Сегодня мы просим выделить 3,2 млн рублей», — приводит слова директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова онлайн-газета «Новый Севастополь».

В прошедшую пятницу, 7 декабря, директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова заявила о том, что фонд просит признать старые многоквартирные дома аварийными. Это позволит не тратить денежные средства на ремонт очень старых построек.

В общей сложности в Севастополе насчитывается 22 аварийных многоквартирных дома.