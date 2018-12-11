Прямой эфир

Власти Севастополя направили 3 млн рублей на снос аварийных домов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе планируют потратить более 3 млн рублей на снос домов, признанных аварийными. Средства на проведение работ на внеочередном заседании выделило из резервного фонда правительство города.

«Первая часть этого вопроса рассматривалась на заседании правительства Севастополя в прошлый четверг. Сегодня мы просим выделить 3,2 млн рублей», — приводит слова директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова онлайн-газета «Новый Севастополь».

В прошедшую пятницу, 7 декабря, директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова заявила о том, что фонд просит признать старые многоквартирные дома аварийными. Это позволит не тратить денежные средства на ремонт очень старых построек.

В общей сложности в Севастополе насчитывается 22 аварийных многоквартирных дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 130 домов на Ставрополье признали аварийными
Около 2 млрд рублей получит Приамурье на программу переселения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017