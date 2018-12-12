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В Китае задержан бывший канадский дипломат

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Фото: REUTERS/CRISISGROUP/Julie David de Lossy
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Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в Китае. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщило агентство ТАСС.

Ковриг, который является сотрудником неправительственной организации «Международная кризисная группа», был задержан в ходе визита в Пекин.

Причины действий китайских властей неизвестны.

Канадский лидер Джастин Трюдо высказал серьезную обеспокоенность относительно произошедшего.

«Мы осведомлены о ситуации с задержанием (Коврига) <...> Мы очень серьезно к этому относимся», — заявил премьер-министр. По его словам, инцидент уже обсуждался с представителями КНР, семье экс-дипломата оказывается от консульства помощь.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино также заявил, что США обеспокоены задержанием бывшего канадского дипломата Майкла Коврига в Китае и осуждают «все формы произвольного задержания».

8 декабря сообщалось, что американская компания Cisco попросила свой персонал воздержаться от не связанных с работой поездок в Китай. 

Такие меры связаны с опасениями, что Пекин может предпринять ответные шаги в отношении кого-либо из видных представителей американских деловых кругов после скандала с арестом в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

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