Более 100 единиц сельхозтехники получил Крым в лизинг в 2018 году

Республике Крым в 2018 году было предоставлено 105 единиц сельскохозяйственной техники в лизинг на сумму 632 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики со ссылкой на главу министерства Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, АО «Росагролизинг» в этом году выделил квоту на Республику Крым в размере 632 млн рублей. 105 единиц техники были распределены министерством сельского хозяйства между сельхозпроизводителями в соответствии с заявками на ее приобретение. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Так, аграриям были предоставлены 50 зерноуборочных комбайнов, 28 тракторов, 27 единиц прицепно-навесного оборудования.

Начиная с 2014 года в Крым было поставлено несколько сотен единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 4,3 млрд рублей.