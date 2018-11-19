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Программу льготного лизинга запустили в ЕАО

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Бизнесмены Еврейской автономной области могут стать участниками программы льготного лизинга. Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» договорился о сотрудничестве с лизинговой компанией Татарстана и готовится в ближайшее время заключить соглашение с Якутией.

Программа включает льготное лизинговое финансирование субъектов МСП сроком до семи лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей на покупку оборудования по ставкам в размере 6% годовых для устройств отечественного производства и 8% годовых для импортных объектов. Дополнительный залог не нужен. Есть возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя, информирует Gazetaeao.ru

К участию в программе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства в области высокотехнологичного и инновационного производства, приоритетного производства, создания и развития сельхозкоопераций, поставок высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших заказчиков, являющиеся резидентом ТОСЭР или работающие на территории моногорода.

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