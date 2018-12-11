Французский бегун упал на финишную черту во время забега
Когда упал в грязь лицом, но все равно стал победителем. Считаные сантиметры до финиша, неожиданно скользкое покрытие... Лента победителя буквально сорвана носом! Французский спортсмен показал, что значит радость и боль одновременно.
Когда упал в грязь лицом, но все равно стал победителем. Считаные сантиметры до финиша, неожиданно скользкое покрытие... Лента победителя буквально сорвана носом! Французский спортсмен показал, что значит радость и боль одновременно.