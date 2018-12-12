Долгий процесс: СAS назначит заседание по делу Мутко в апреле 2019-го

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не спешит рассматривать апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх (ОИ) в любом качестве со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). «Известиям» удалось выяснить, что вопрос о назначении заседания по этому делу в CAS решится только в апреле 2019 года -—пока стороны продолжают обмен позициями. По итогам разбирательства арбитры CAS могут оставить решение МОК в силе, смягчить его или полностью отменить.

Исполком МОКа 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). При этом ряд его руководителей, в том числе Виталий Мутко, возглавлявший Министерство спорта во время Игр в Сочи, были пожизненно отстранены от участия в ОИ в любом статусе, на основании выводов комиссии МОКа во главе с Самуэлем Шмидом. В конце декабря 2017 года вице-премьер РФ обратился в CAS с намерением оспорить решение МОКа. Из-за этого судебного процесса Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Уже почти год временно исполняющим обязанности главы РФС является Александр Алаев.

В январе 2018 года CAS подтвердил прием апелляции от Виталия Мутко, решение по которой суд должен был вынести сразу после завершения ОИ-2018 в Пхёнчхане — 25 февраля. Однако МОК попросил перенести рассмотрение апелляции на более поздний срок, и в CAS пошли на встречу международной организации. В итоге рассмотрение дела затянулось — об этом «Известиям» рассказал спортивный юрист Артем Пацев, имеющий богатый опыт представления интересов россиян в CAS.

— До рассмотрения дела Виталия Мутко по существу еще далеко. Стороны еще не закончили обмен письменными позициями. Вопрос о том, когда назначить заседание встанет в апреле 2019 года, — пояснил один из представителей вице-премьера в CAS.

Также интересы Виталия Мутко в Лозанне будет отстаивать группа швейцарских юристов.

В CAS «Известиям» подтвердили, что дата заседания еще не назначена, при этом назвав все возможные решения по этому делу.

— Точная дата еще не назначена, но процесс запущен — пояснили в пресс-службе CAS. — Стоит учитывать, что CAS может принять решение о сохранении санкций, их смягчении или отмене.

В феврале этого года CAS уже «разочаровал» чиновников Международного олимпийского комитета, удовлетворив апелляции 28 российских спортсменов на решение МОКа об аннулировании результатов Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Еще 11 исков были удовлетворены частично. Постановление CAS позволило России вернуть себе первое место в неофициальном медальном зачете сочинской Олимпиады.

Но есть и другой случай, когда высокопоставленный российский спортивный функционер не смог выиграть дело в CAS. Речь идет о многолетнем президенте (1991–2005) Всероссийской федерации легкой атлетики Валентине Балахничеве. Он подавал апелляцию в спортивный арбитраж на комитет по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который в январе 2016 года принял решение о его пожизненном отстранении. Основанием для IAAF стал фильм немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем сообщалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров, а глава организация (Балахничев) знал об этом и не предпринимал никаких действий. CAS вел это дело более года и оставил в силе решение комитет по этике IAAF.

У российского вице-премьера, по словам Валентина Балахничева, больше шансов выиграть свой процесс.

— Это дело схоже с моим, учитывая, что обвинения были персонально выдвинуты спортивному функционеру, — пояснил «Известиям» Валентин Балахничев. — К сожалению, мои доводы не были услышаны в Лозанне. Дело в том, что арбитры CAS пользуются, как это не парадоксально, английским правом, и презумпция невиновности отсутствует в их системе координат. Поэтому в случае Виталия Мутко многое будет зависеть от квалификации юристов, которые будут работать по его делу. Тут нужна целая команда западных адвокатов, имеющих богатую практику в CAS.

А поскольку Виталий Мутко подобрал таких специалистов, у него есть хорошие перспективы добиться отмены санкций со стороны МОКа, считает Валентин Балахничев. По его мнению, вице-премьер многое сделал для российского спорта и не заслужил такого наказания.

Отметим, что вердикт CAS в спортивном праве считается безальтернативным. Это закреплено в Олимпийской хартии.

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