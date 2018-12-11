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Новое меню разработали для школьных столовых Орла

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В городском совете Орла подвели итоги проверки качества питания в общеобразовательных учреждениях. До этого в школах прошли общие родительские собрания, на которых родители и учителя обсуждали меню и выясняли, каким образом его можно скорректировать.

По словам замглавы городской администрации Екатерины Данилевской, среди родителей провели опрос. В нем приняли участие около 30 тыс. респондентов. Более половины признались, что их детям не нравится качество блюд, которыми их кормят.

Мнения родителей и учителей собирали с сентября по декабрь. На этом основании специалисты разработали новое меню. Сейчас его утверждает местное управление Роспотребнадзора.

Как сообщает InfoOrel.ru, меню составили из расчета 40 рублей в день для всех учеников и 58 рублей в день для тех, кто посещает группу продленного дня.

Агентство уточняет, что вопрос перехода на адресное питание в школах Орла обсуждают уже на протяжении нескольких месяцев, но консолидированного решения по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось о том, что в одной из школ Казани трое учеников отравились крысиным ядом. Во время проверки выяснилось, что приманку для грызунов хранили в доступном для детей месте.

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